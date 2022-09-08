Канберра, 8 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Сенатор от партии Зеленых Лидия Торп недовольна правительственным назначением новой рабочей группы лидеров коренных народов для «решения важных вопросов» о референдуме, который состоится в Австралии, чтобы закрепить в конституции страны наличие в парламенте специального органа по защите прав и интересов коренных народов континента. Об этом 8 сентября написала газета TheGuardian.

Флаг Австралии

Сенатор от штата Виктория сказала, что, судя по тому, что она видела в списке, в который входят Ноэль Пирсон, Меган Дэвис, Пэт Андерсон, Марсия Лэнгтон и ТомКалма, все эти люди были «назначены сверху» и они не имеют никакого отношения к представительству интересов аборигенов.

«Я имею в виду, мы хотим поговорить о сути вещей. Я не вижу никого другого в списке, кого я вообще знала до сих пор», — заявила Торп перед коллегами-сенаторами.

«Предстоит проделать большую работу, и с момента объявления [о начале созыва рабочей группы] со мной связывались простые люди, и они высказывали свое недовольство», — добавила политик.