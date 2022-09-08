Владимир, 8 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Рекордное пополнение парка коммунальной техники началось во Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе администрации региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время приемки коммунальной техники

Для муниципалитетов закупят порядка 100 единиц спецтранспорта для обслуживания дорог в зимнее и летнее время. Уже поступили 74 машины 15 наименований, проходит процедура оформления техники для её последующей передачи коммунальщикам.

«Прошлая зима показала недостаточную готовность наших коммунальных служб к работе в сложных, снежных условиях. Было принято решение закупить необходимую технику для усиления материальной базы МУПов и областных организаций по обслуживанию дорог. Планировали приобрести более 70 единиц техники, но за счёт массовой закупки получилась экономия, поэтому будет около 100 единиц. В таком объёме коммунальная техника для нужд Владимирской области не закупалась давно», — отметил врио губернатора Александр Авдеев.

На закупку коммунальной техники власти выделили 690 млн рублей.