Оттава, 8 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Канаде набирает обороты обсуждение темы, что кандидатом на пост главы генсека НАТО может стать вице-премьер Канады и министр финансов Христя Фриланд. Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

World Economic Forum Христя Фриланд

Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО должен был истечь 1 октября. Но главы стран — участниц Североатлантического альянса на саммите решили продлить мандат до 30 сентября 2023 года.

«Шумиха была достаточно громкой, чтобы журналист спросил об этом Фриланд напрямую», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вице-премьер не ответила напрямую, сказав, что уже «загружена двумя работами».

Стоит отметить, что, согласно открытым источникам, дед Фриланд по материнской линии Михаил Хомяк в годы Великой Отечественной войны активно сотрудничал с нацистами во время оккупации УССР. Он был редактором коллаборационистских газет. Потом он сдался войскам США и перебрался в Канаду.