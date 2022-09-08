Париж, , 12:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что оппозиция, бойкотирующая национальный совет возрождения, «неправа», передает BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Вся политическая оппозиция отказалась идти на создание национального совета возрождения.

«Из 52 гостей присутствует 40. Те, кого нет, ошибаются. Когда нас нет, мы не можем сказать, что с нами не посоветовались. Те, кто отсутствует, всегда ошибаются», — заявил президент Франции.

«Те, кто решил не быть там, это их выбор, я его уважаю, дверь для них всегда будет открыта», — поясняет глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Франсуа Олланд критически отнесся к международным действиям действующего главы французского государства.

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