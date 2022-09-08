Париж, 8 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что оппозиция, бойкотирующая национальный совет возрождения, «неправа», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Вся политическая оппозиция отказалась идти на создание национального совета возрождения.

«Из 52 гостей присутствует 40. Те, кого нет, ошибаются. Когда нас нет, мы не можем сказать, что с нами не посоветовались. Те, кто отсутствует, всегда ошибаются», — заявил президент Франции.

«Те, кто решил не быть там, это их выбор, я его уважаю, дверь для них всегда будет открыта», — поясняет глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Франсуа Олланд критически отнесся к международным действиям действующего главы французского государства.