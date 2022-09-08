Канберра, , 12:20 — REGNUM Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус стал очередным членом правительства страны, который оказался втянутым в расширяющийся скандал по поводу активов, которыми владеют члены лейбористского кабинета министров. Как утверждает оппозиция, финансовые интересы Дрейфуса нарушают законодательство. Об этом 8 сентября написала газета The Guardian.

Австралия

На слушаниях в Палате представителей генеральный прокурор отрицал какие-либо правонарушения, но сказал, что «изучит этот вопрос».

Реестр частных интересов Дрейфуса показывает, что его самоуправляемый пенсионный фонд владеет акциями Greencape Wholesale Broadcap Fund, который, в свою очередь, является основным акционером Omni Bridgeway Limited, которая позиционирует себя как «мирового лидера в области финансирования судебных разбирательств и управления юридическими рисками». Поскольку Дрейфус стал первым сотрудником правоохранительных органов страны, оппозиция подняла вопрос о том, представляет ли это конфликт интересов.

По мнению оппозиции, профильный министр, в данном случае генеральный прокурор, не может обладать частными интересами в тех областях, где он или она осуществляет государственные полномочия.