Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Расположенный в Санкт-Петербурге учебный центр морской пехоты Объединённого учебного центра ВМФ России начал очередной цикл подготовки морских пехотинцев для выполнения задач в составе групп антитеррора на борту кораблей и судов ВМФ России, действующих в дальней морской и океанской зонах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Учения морских пехотинцев ВМФ России

Прибывшие в Санкт-Петербург курсанты проходят обучение по специальной программе, включающей как теоретическую подготовку, так и практические занятия. Морские пехотинцы изучают устройство, технические средства и вооружение всех кораблей ВМФ России, привлекаемых для выполнения данных задач. Осваивают положения Международного морского права. Отрабатывают практические действия на кораблях и судах при ведении всех видов охраны и обороны. Обучаются тактике действий в составе досмотровых групп и при решении задач антипиратского характера.

пресс-служба Минобороны РФ «В рамках цикла подготовки военнослужащие также проходят огневую подготовку по стрельбе из штатного стрелкового оружия по надводным целям и в условиях ограниченного пространства внутренних помещений (отсеков, коридоров, тамбуров) кораблей и судов».

Напомним, на протяжении ряда лет бойцы морской пехоты в составе групп антитеррора находятся на каждом боевом корабле или судне обеспечения ВМФ России, действующем на удалении от мест постоянного базирования.

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