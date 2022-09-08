Мельбурн, Австралия, , 12:28 — REGNUM Более 200 пассажиров были выведены из самолета Qantas в аэропорту Мельбурна (штат Виктория, юго-восток Австралии) в ночь на 8 сентября из-за проблемы с проверкой безопасности. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Мельбурн. Австралия

Инцидент был спровоцирован после того, как авиационные операторы сочли рейс Qantas 487, который направлялся из Сиднея в Мельбурн, «непроверенным рейсом», поскольку один пассажир не был досмотрен должным образом.

Проблема была обнаружена, когда самолет находился в воздухе и приземлился в аэропорту Мельбурна, о чем сообщил пассажирам капитан воздушного судна.

Затем около 200 пассажиров были выведены из самолета сотрудниками федеральной полиции Австралии, полицией Виктории и сотрудниками службы безопасности для повторного досмотра.

Затем пассажирам разрешили покинуть аэропорт Мельбурна, поскольку ничего подозрительного обнаружено не было.