История вопроса

После начала специальной военной операции ВС России по денацификации и демилитаризации б. УССР, а также помощи народным республикам Донбасса по отстаиванию их независимости 24 февраля 2022 года, в зоне боевых действий на Юго-Востоке б. УССР, а также в ДНР и ЛНР сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.



ВСУ и националистические батальоны целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру ДНР и ЛНР, а также ведут себя в регионах Юго-Востока б. УССР, как на оккупированной ими территории. ВСУ никак не заботятся о гражданском населении, а наоборот, используют его в качестве "живого щита", чтобы сдержать наступление ВС России и сил Донбасса.



В затронутых боевыми действиями областях б. УССР, а также на оккупированных войсками киевского режима частях ДНР и ЛНР разразилась гуманитарная катастрофа. В результате преступных действий ВСУ жители лишились своих домов и квартир, во многих населенных пунктах не предоставляются коммунальные услуги, наблюдаются значительные перебои с поставками продовольствия и товаров первой необходимости. Фактически киевский режим бросил собственное население на произвол судьбы.



Вооруженные силы России и другие государственные структуры РФ взяли на себя масштабную гуманитарную миссию по спасению населения оккупированных ВСУ районов Донбасса и освобождаемых областей б. УССР. В затронутые боевыми действиями районы налажена доставка гуманитарной помощи, в том числе продовольствия и товаров первой необходимости, оказывается содействие местному самоуправлению по восстановлению разрушенной гражданской инфраструктуры.



Значительный вклад в гуманитарную миссию делает российское гражданское общество. Во всех регионах России граждане собирают гуманитарную помощь или финансово помогают общественным организациям, которые участвуют в гуманитарной миссии. Стоит отметить, что еще до признания Россией независимости ДНР и ЛНР, на протяжении восьми лет существования этих государств, именно российское гражданское общество несло на себе основную нагрузку по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса.