Пенза, 8 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Пологовский район Запорожской области прибыла еще одна партия гуманитарной помощи от пензенцев. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

T. me/omelnichenko Флаг России гордо реет в городе Токмак (Запорожье)

В подшефный район доставили продукты питания, книги, канцтовары, строительные инструменты. В сборе гуманитарной помощи участвовали пензенские организации, волонтеры и местные жители.

Напомним, шефство над Пологовским районом Пензенская область взяла в июле 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Токмак благодаря помощи из Пензенской области успели ко Дню знаний восстановить сильно поврежденное учебное заведение. В школе были разбиты стекла, частично разрушены стены.

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