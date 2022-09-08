Москва, , 12:08 — REGNUM Прирост поставок газа из Норвегии на 10-12 млрд куб. м, безусловно, сократит разбалансировку спроса и предложения на газовом рынке ЕС, но не решит полностью вопроса сложившегося дефицита энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова.

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В 2021 году Норвегия добыла 114,3 млрд куб. м природного газа, при этом внутреннее потребление в стране составило 4,3 млрд куб. м. Следует отметить, что экспорт природного газа из России в страны ЕС составил в прошлом году 174,3 млрд куб. м, или 30% от объёма совокупного потребления газа и СПГ в ЕС. Таким образом, объём перекачки газа из России в ЕС превысил объём поставки из Норвегии на 64 млрд куб. м, — сказала Сафонова. — Поэтому прирост поставок из Норвегии на 10-12 млрд куб. м, безусловно, сократит разбалансировку спроса и предложения на газовом рынке ЕС, но не решит полностью вопрос сложившегося дефицита энергоресурсов».

Напомним, как сообщалось ранее, есть прогнозы, что в 2022 году Норвегия произведет на 8% больше газа, чем в 2021 году, и поставит новый рекорд по его экспорту.