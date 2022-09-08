Канберра, 8 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс считает, что в нынешней ситуации существуют трудности, которые мешают правительству страны сломя голову принимать ожидаемые меры по борьбе с ростом стоимости жизни, которые могут привести только к закручиванию инфляционной спирали. Об этом он заявил 8 сентября в эфире телеканала NineNews.

Австралия

Утром 8 сентября казначей появился в эфире федерального телеканала, чтобы поговорить о борьбе с инфляцией на континенте и как это отразится на первом бюджете лейбористов, который будет представлен в октябре.

«Я хочу быть на одной волне с людьми… Надо быть осторожными, когда оказывается помощь в снижении стоимости жизни, а именно следить за тем, чтобы это приносило экономическую выгоду», — заявил Чалмерс.

«На самом деле вы можете обеспечить снижение стоимости жизни, которое окажется контрпродуктивным… Мы этого не хотим», — добавил политик.