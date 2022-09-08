Южно-Сахалинск, 8 сентября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. На Сахалине в Тымовской районной больнице по национальному проекту «Здравоохранение» проводят высокотехнологическую реабилитацию пациентов после инфарктов, инсультов и тяжелых травм благодаря современной специализированной аппаратуре, сообщили корреспонденту в правительстве островного региона.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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В больнице благодаря установке ангиографа начали проводить сложные операции на сосудах сердца. Всего было проведено 450 высокотехнологичных операций. Теперь в больнице готово и оборудование, и работают специалисты для проведения реабилитации пациентов.

«Раньше таких пациентов мы направляли в областной центр. Оборудование, которое мы сейчас получили — самое современное, позволяет восстанавливать двигательные навыки на первом этапе реабилитации. Сможем приступать к процессу сразу после стабилизации состояния, не упуская драгоценное время на маршрутизацию в другие учреждения», — прокомментировала главный врач Тымовской ЦРБ Елена Бабинец.

Пациенты будут проходить реабилитацию с помощью стабилоплатформы, тренажера с биологической обратной связью, а также кинезиологической системы для разгрузки тела и аппаратуры для роботизированной механотерапии верхних и нижних конечностей. Помимо этого по нацпроекту в больницу поступили 24 многофункциональные кровати.

«Чем раньше начнется реабилитация, тем больше возможности восстановиться, избежать инвалидизации. Начинаем с разработки мелкой моторики конечностей, массажа, теперь на помощь пришла роботизированная аппаратура, которая улавливает нервные импульсы и выстраивает программу занятий под конкретного человека», — рассказала врач ЛФК Тымовской ЦРБ Галина Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские учреждения Сахалина по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» получили 16 новых отечественных автомобилей.