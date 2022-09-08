Владивосток, 8 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Магадане для развития туризма построят современную гостиницу.

Пресс-служба мэрии Магадана Вечерние огни «Маяка»

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«Мы сделали очередной шаг к выполнению поручения президента по развитию туристической инфраструктуры Магаданской области. Начинаем совместную работу с «Туризм. РФ» по созданию современных мест размещения и точек притяжения туристов. В рамках подписанного соглашения на ВЭФ будет построена четырехзвёздочная гостиница в Магадане рядом с набережной», — сообщил в своём телеграм-канале Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе VII Восточного экономического форума были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму более 3,2 трлн рублей, заявил полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на пресс-конференции.