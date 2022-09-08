Махачкала, 8 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Дагестане 7 сентября стартовал Международный Гамзатовский литературный фестиваль «Дни Белых журавлей». Приуроченный ко дню рождения хорошо известного в России народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, он проводится уже в 36-й раз. Фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО. С его началом стартовал год празднования 100-летия со дня рождения поэта. В эти дни по всему Дагестану будут звучать стихи Расула Гамзатова, пройдут тематические круглые столы, поэтические чтения, семинары, встречи писателей с преподавателями и студентами вузов.

Инга Юмашева Памятник поэту Расулу Гамзатову на Яузском бульваре. Москва

На фестиваль съехались писатели, поэты, переводчики со всей России и из-за рубежа. В рамках мероприятия проводится также пленум Союза писателей России, на котором были обсуждены проблемы переводческой и издательской деятельности, а также план юбилейных мероприятий к 100-летию Расула Гамзатова.

Напомним, Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в Хунзахском районе Дагестана. В России 2023-й год объявлен Годом Расула Гамзатова в связи со столетием со дня рождения поэта. Указ о праздновании этой даты на государственном уровне подписал в 2021 году президент РФ Владимир Путин.