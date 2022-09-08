Москва, , 12:06 — REGNUM Россия давно стремится снизить влияние доллара на национальную экономику и финансовый сектор, а международные санкции в значительной степени упростили и подстегнули процесс дедолларизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила доцент департамента банковского дела и монетарной политики финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова.

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«Одним из очевидных шагов в этом направлении является переход на расчеты в национальных валютах с дружественными торговыми партнерами, в том числе решение об использовании китайского юаня и российского рубля в равной пропорции при расчетах за экспорт газа в Китай, — сказала Печалова. — Такой подход не только соответствует профициту торгового баланса России с Китаем и предотвращает избыточное накопление юаня в резервах, особенно в свете роста геополитической напряженности вокруг Тайваня, но и потенциально ограничивает стремление российских фискальных властей к ослаблению национальной валюты, а это, в свою очередь, может положительно сказаться на росте благосостояния жителей РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одной из причин, по которой все больше государств отказываются от доллара, стало повышение процентных ставок ФРС США, что приводит к оттоку капитала из развивающихся стран.

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