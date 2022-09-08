Эн-Набатия, , 12:10 — REGNUM Взрыв прогремел в городе Тария, расположенном на юге Ливана. Об этом 8 сентября сообщает Lebanon 24.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, бомба взорвалась в саду частного дома, который принадлежит министру труда Ливана Али Хамии.

По информации местных властей, бомба была зафиксирована на электропроводах, проложенных через сад. В момент взрыва в саду никого не было, в настоящий момент следственная группа оценивает уровень разрушений и собирает обломки взрывного устройства.

Отмечается, что целью нападения был сам министр, которого в момент взрыва не было дома. Журналисты связывают покушение с нестабильной экономической ситуацией в Ливане, а также с внутриполитической обстановкой в стране, где продолжается конкуренция между политическими партиями за места в новом правительстве страны.