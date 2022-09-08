Москва, 8 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России объявило сотрудника посольства Румынии в РФ persona nоn grata и высылает его из страны. Об этом сегодня, 8 сентября, говорится в официальном заявлении МИД РФ.

PavelD Румыния

Отмечается, что такой шаг предпринят в качестве ответной меры в связи с высолкой сотрудника посольства России в Румынии. Причём данное решение власти Румынии ничем не мотивировали.

Временного поверенного в делах Румынии в Российской Федерации Космина Ионицу пригласили в МИД РФ и вручили ноту об объявлении persona nоn grata.

Как сообщало ИА REGNUM, российского дипломата власти Румынии выслали из-за его деятельности, якобы «несовместимой» с положениями Венской конвенции.

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