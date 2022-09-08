Биробиджан, 8 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Отделение ПАО «ДЭК» в Еврейской АО направило порядка 10 тыс. уведомлений жителям региона, которые не оплачивают своевременно потребление электроэнергии. Ещё 1,6 тыс. человек не рассчитались за горячую воду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Отключение

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Общий долг неплательщиков достиг 84 млн рублей. Должников намерены массово отключать от предоставления коммунальных и энергоснабжающих услуг.

«Несмотря на полученные уведомления о задолженности, клиенты продолжают игнорировать требования закона и не выплачивают долги за потребленную электрическую и тепловую энергию», — отметили в ПАО «ДЭК».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, запрещающий полностью отключать от коммунальных услуг. Целью инициативы была защита прав людей.