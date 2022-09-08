Москва, 8 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Санкций против России введено столько, сколько не вводилось в отношении всех других стран. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, прочитать весь список санкций не получится даже за несколько суток, ведь «там столько деталей».

«То, что касается санкций, в частности, 2014 года… то, конечно, сравнивая их с санкциями 2022 года, я могу вам сказать, что количество их, наверное, будет больше, чем количество санкций, введенных против всех стран», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства рассказал об ответственной финансовой политике, которая снизила эффект от антироссийских санкций. Так, инфляция не ушла к 30%, а рубль укрепился.

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