Москва, , 12:00 — REGNUM Россия сможет преодолеть все трудности, вызванные недружественными действиями западных стран и выйти из кризиса более сильной. Об этом 8 сентября заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, федеральный бюджет на 2023 год придется принимать в непростых условиях. Связано это с введенными против России санкциями.

«Масштаб санкций против России и попытки заблокировать нашу работу, заблокировать наш экспорт, импорт ставит непростые задачи под формирование нашего бюджета. Он будет непростым. Но мы его обсудим и профессионально найдем все решения, чтобы обеспечить выполнение всех главных задач государства. Мы справимся со всеми задачами и выйдем из этого кризиса более сильными и подготовленными», — сказал Мишустин.

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