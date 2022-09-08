Сеул, 8 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Южной Кореи Сим Бом Чхоль провел на полях «Сеульского оборонного диалога» двусторонние встречи с коллегами из Венгрии и Ганы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, Сим Бом Чхоль встретился с заместителем министра обороны Венгрии Гаспаром Маротом. Представитель Южной Кореи подчеркнул, что в 2021 году стороны повысили уровень взаимоотношений до «стратегического партнерства», а также предложил совместно реагировать на угрозы безопасности, включая киберугрозы.

В свою очередь, Марот выразил надежду на укрепление сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности, включая совместные разработки и исследования.

Затем заместитель министра обороны Южной Кореи встретился с заместителем министра обороны Ганы Кофи Аманква. В ходе встречи южнокорейский военный предложил продолжить сотрудничество в сфере оборонной промышленности и миротворческой деятельности.

В свою очередь, представитель Ганы выразил надежду на развитие оборонного сотрудничества.