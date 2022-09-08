Будапешт, 8 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Ограничения на температуру в государственных учреждениях Венгрии в +18 °C вводят венгерские власти. Об этом 8 сентября рассказал на брифинге глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

Anatomia-remonta.ru Холода

«Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов», — сказал он.

Также Гуйяш добавил, что государственным институтам и компаниям страны, исключая медицинские и социальные учреждения, необходимо будет на 25% сократить потребление газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский президент Каталин Новак заявила, что ее страна якобы планирует в предстоящие годы снизить зависимость от российских газа и нефти, а позже достигнуть энергетической независимости от России.