Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Тарифы на грузовые перевозки продолжают падать на фоне снижения объемов мировой торговли в результате сокращения спроса на товары, о чем свидетельствуют последние данные S&P Global Market Intelligence, как сообщает CNBC.

Контейнеровоз

Хотя на падение ставок повлияло постпандемическое восстановление логистических цепочек, в значительной мере снижение спроса на контейнеры и суда было вызвано уменьшением объемов грузоперевозок.

«Значительное снижение уровня загруженности портов наряду со снижением прибытия грузов стало одной из основных причин значительного падения фрахтовых ставок», — говорится в докладе аналитиков S&P, которые ожидают дальнейшего снижения объемов торговли в ближайшие кварталы.

Фрахтовые ставки на контейнеровозы и сухогрузы падали последние три месяца, отметили в S&P, а во втором квартале достигли пика раньше, чем ожидалось.

«Из-за сезонности рынка ставки на сухогрузные суда обычно достигают пика в третьем квартале, однако, согласно последнему прогнозу S&P Global Market Intelligence по рынку сухогрузных судов, второй квартал, скорее всего, станет пиком в 2022 году», — говорится в сообщении компании.

Все это подчеркивает растущие риски глобальной рецессии, по мере того как потребительский спрос снижается на фоне роста стоимости жизни и инфляции.

Ключевым признаком глобального спада является стагнация мировой торговли, на что недавно указала Всемирная торговая организация в своем последнем отчете о «Барометре торговли товарами», который в режиме реального времени предоставляет информацию о траектории развития товарной торговли.

Отчет, опубликованный в августе, показал, что объем мировой товарной торговли достиг плато. Годовой рост в первом квартале 2022 года замедлился до 3,2% по сравнению с 5,7% в последнем квартале 2021 года.