Москва, 8 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Подвиг жителей и защитников блокадного Ленинграда навсегда останется в истории страны как пример истинного патриотизма и героизма. Об этом заявила 8 сентября глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, представляющая Петербург в верхней палате российского парламента, по случаю Дня памяти жертв блокады Ленинграда.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко с ленточкой «Ленинградской победы»

«Героизм воинов, стойкость и мужество жителей города, оказавшихся замкнутыми в фашистском кольце, являются для нас легендарным примером», — отметила Матвиенко.

Она напомнила, что в окруженном врагом городе, под обстрелами и бомбёжками, в условиях голода и холода ленинградцы продолжали самоотверженную борьбу.

«Благодаря их несгибаемой воле и любви к Родине работали предприятия, школы и детские сады, театры и библиотеки. Бессмертный подвиг блокадников навечно останется в истории России и будет служить ярким свидетельством истинного патриотизма для новых поколений. Память о тех, кто не дожил до Великой Победы в осажденном городе, навечно в наших сердцах», — говорится в обращении спикера Совета Федерации к жителям и ветеранам Санкт-Петербурга.

Валентина Матвиенко высказала слова глубокой благодарности ветеранам, «всем, кто выстоял и превозмог ужас блокады».

«Десятилетия прошли после окончания самой кровопролитной войны, но никто не забыт и ничто не забыто», — добавила она, пожелав петербуржцам мира, здоровья и благополучия.