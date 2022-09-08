Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Уже в ближайшие несколько лет военно-воздушные силы Индии могут столкнуться с нехваткой вертолётов и истребителей. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

LCA Tejas ВВС Индии Ashwin Kumar

«ВВС, армия и флот Индии больше не могут импортировать некоторые критически важные системы вооружения для замены устаревших. Это может привести к тому, что к 2026 году Индия будет испытывать острую нехватку вертолётов, а к 2030 году — сотен истребителей», — отмечают собеседники.

Отмечается, что стремление премьер-министра Индии Нарендры Моди увеличить внутреннее производство оборонных систем делает Индию «уязвимой перед постоянными угрозами со стороны Китая и Пакистана». Речб идёт о политике «Made in India», которую глава индийского правительства обнародовал после прихода к власти в 2014 году.

«Но восемь лет спустя крупнейший в мире импортёр военной техники по-прежнему не производит достаточно оружия, чтобы удовлетворить свои потребности, а правительственные правила блокируют импорт», — пояснят источники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Индия заявила, что не будет закупать у России вертолёты средней грузоподъёмности Ми-17В5. Их покупка ВВС страны была отложена в соответствии с правительственной программой импортозамещения «Made in India» для поддержки отечественного производства. Отмечается, что было решено, что ВВС будут поддерживать программу местных вертолётов средней грузоподъёмности.