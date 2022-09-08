Владивосток, 8 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Доля открытия счетов эскроу онлайн для покупки квартиры на Дальнем Востоке за год выросла. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил около 17%. Согласно данным Сбербанка по состоянию на 1 августа, на рынке недвижимости Дальневосточного федерального округа клиентами банка открыто около 6 тысяч счетов эскроу, из них примерно 5,5 тысячи — онлайн.

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Всего сегодня на рынке Дальнего Востока работает 230 застройщиков, силами которых строится примерно 300 домов площадью 3,8 тыс. кв. м, об это свидетельствуют данные ЕИСЖС.

«Рынок жилищного строительства Дальнего Востока довольно стабилен, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. — Мы видим, что за последние годы все больше федеральных девелоперов проявляют к нему внимание, что позволяет улучшать качество строящегося жилья. Кроме того, среди наших клиентов растет доля тех, кто все больше доверяет онлайн-сервисам, а также видит преимущества в их использовании. Сегодня более 90% счетов эскроу открывается онлайн, тогда как в прошлом году эта цифра не превышала 76%».