Канберра, , 12:01 — REGNUM Министр Австралии по вопросам изменения климата и энергетики Крис Боуэн высоко оценил принятие правительственного законопроекта по климату, который был одобрен Сенатом. Заявление профильного министра с выступления в парламенте передал телеканал Nine News.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Принятие законодательства об изменении климата посылает миру сигнал о том, что Австралия серьезно относится к сокращению выбросов и серьезно относится к использованию экономических возможностей доступной возобновляемой энергии», — сказал министр Боуэн своим парламентским коллегам.

Согласно законопроекту, который будет вскоре одобрен Палатой представителей, Австралия достигнет нулевых выбросов к 2050 году.

«Законодательное закрепление этих целей придает определенность инвесторам и участникам энергетического рынка и поможет стабилизировать нашу энергетическую систему», — продолжил Боуэн.

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