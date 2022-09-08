Канберра, 8 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Министр Австралии по вопросам изменения климата и энергетики Крис Боуэн высоко оценил принятие правительственного законопроекта по климату, который был одобрен Сенатом. Заявление профильного министра с выступления в парламенте передал телеканал NineNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

«Принятие законодательства об изменении климата посылает миру сигнал о том, что Австралия серьезно относится к сокращению выбросов и серьезно относится к использованию экономических возможностей доступной возобновляемой энергии», — сказал министр Боуэн своим парламентским коллегам.

Согласно законопроекту, который будет вскоре одобрен Палатой представителей, Австралия достигнет нулевых выбросов к 2050 году.

«Законодательное закрепление этих целей придает определенность инвесторам и участникам энергетического рынка и поможет стабилизировать нашу энергетическую систему», — продолжил Боуэн.