Москва, , 11:52 — REGNUM Два района Донецка и посёлок Минеральное подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны киевских войск. Об этом сообщает 8 сентября представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Осколок снарядов НАТО калибра 155 миллиметров Ярослав Громов © ИА REGNUM

В 10:40 зафиксирован обстрел Минерального с позиций ВСУ в Орловке. По посёлку выпустили три снаряда калибра 152 мм.

В 11:07 по Куйбышевскому району Донецка из Орловки выпустили четыре снаряда калибра 155 мм.

В 11:22 по Кировскому району Донецка из Красногоровки выпустили три снаряда калибра 155 мм.

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