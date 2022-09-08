Владивосток, 8 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на VII Восточном экономическом форуме.

Kremlin.ru Сергей Носов и Владимир Путин в Нижнем Тагиле

Читайте также: Рубль отреагировал ростом на выступление Путина на ВЭФ

«Дальний Восток и население — в центре внимания президента России. Все темы, которые поднимались, важные для развития Магаданской области.

Дальний Восток должен стать привлекательным местом для жизни, создания семьи, учебы и работы. Мы стремимся это реализовать в рамках мастер-плана Магадана.

Президент говорил о необходимости нарастить объёмы жилищного строительства на Дальнем Востоке с использованием «зеленых» технологий. На «Гороховом поле в Магадане» как раз используются комбинированные технологии обогрева. В автоматическом режиме подбирается температура в квартирах, обеспечивая эффективное отопление. Также мы применяем энергоэффективные фасады, системы теплосбережения», — написал в своём телеграм-канале Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, российская валюта 7 сентября немного укрепилась к иностранным валютам. Рубль ростом отреагировал на выступление Путина на Восточном экономическом форуме, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.