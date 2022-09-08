Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Водителя такси, который вел интимную переписку с одной из двух погибших весной текущего года школьниц, задержали в Петербурге. Возможно, его преступные действия способствовали трагедии. О задержании написало 8 сентября издание «Фонтанка».

Болтовня по телефону (сс) Alexandre Boucher

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в феврале на по проспекте Маршала Блюхера в Калининском районе города были найдены тела двух учениц восьмого класса. По одной из версий, к самоубийству подростков подтолкнули действия одноклассницы, состоящей на учете по делам несовершеннолетних и склонной к совершению антиобщественных поступков.

Расследуя уголовное дело о гибели детей, следствие обнаружило в телефоне одной из погибших переписку со взрослым человеком. Им оказался 38-летний водитель такси, который просил школьницу присылать ему интимные фотографии за деньги.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Его ограничили подпиской о невыезде», — говорится в сообщении.