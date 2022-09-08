Канберра, 8 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Судя по комментариям председателя правления Резервного банка Австралии Филипа Лоу, австралийцы могут ожидать как минимум еще два повышения процентных ставок в ближайшие месяцы. Об этом 8 сентября сообщил телеканал Nine News.

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«Совет директоров ожидает, что в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее повышение процентных ставок», — сказал Лоу в своем выступлении перед участниками семинара, организованного фондом Anika Foundation.

На фоне призывов сенатора от партии Зеленых Мэтта Каннавана уйти в отставку за заявление о том, что процентные ставки не будут повышаться до 2024 года Лоу сказал, что рост инфляции в этом году был неожиданным.

«Год назад Резервный банк прогнозировал, что инфляция в 2022 году составит всего 1,75%. Теперь мы ожидаем, что инфляция по ИПЦ в этом году составит около 7,75%. Это очень большое изменение и очень большая ошибка в нашем прогнозе», — объяснил Лоу.