Париж, 8 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Франсуа Олланд критически отнесся к международным действиям действующего главы французского государства, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Франсуа Оланд

Франсуа Оланд считает, что президент республики «представляет собой образ части французского политического класса, который всегда имеет определенное количество поблажек для Владимира Путина».

Бывший глава Франции также назвал «иллюзией» возможность строительства общей архитектуры безопасности между Россией и Европой.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон, выступавший на открытии национального совета по возрождению в четверг, 8 сентября, объявил о запуске крупной «онлайн-консультации».

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