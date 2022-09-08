Воронеж, , 11:46 — REGNUM Реальный срок лишения свободы получил 66-летний бывший доцент Воронежского государственного технического университета, признанный виновным в получении взяток. Решение 7 сентября вынес Воронежский облсуд, сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший преподаватель ранее приговором Коминтерновского районного суда Воронежа был признан виновным в мошенничестве и в получении взятки. Суд установил, что в период с августа 2018 года по декабрь 2019 года доцент получил через посредника, действовавшего от имени 14 студентов, путем перевода на банковскую карту 210 тысяч рублей — за успешную защиту выпускной квалификационной работы без фактической проверки знаний и навыков. Кроме того, в январе–июле преподаватель, являясь членом государственной экзаменационной комиссии, получил за эту же услугу взятки в размере по 15 тысяч рублей от пяти студентов. Уже в январе 2020 года доцент из вуза уволился, однако получил от 16 студентов 80 тысяч рублей за помощь в сдаче зачётов. Выполнять обещание он не намеревался.

В апреле 2022 году районный суд назначил экс-преподавателю наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Прокуратура данный приговор обжаловала как слишком мягкий.

7 сентября судебная коллегия Воронежского областного суда апелляционное представление прокурора удовлетворила и назначила экс-преподавателю наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права заниматься педагогической деятельностью на три года. Приговор вступил в законную силу, осуждённого взяли под стражу в зале суда.