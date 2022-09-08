Москва, , 11:45 — REGNUM В качестве ответной меры Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«8 сентября временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации К. Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении «persona nоn grata» сотрудника посольства Румынии в Москве», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такое решение было принято в ответ на ничем не мотивированное объявление властями Румынии персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что стенограмма заявления о России верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля не предоставлена Москве.