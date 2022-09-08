Кострома, 8 сентября 2022, 11:49 — REGNUM Костромской межрайонный природоохранный прокурор Андрей Шаталов получил повышение, став заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Андрей Шаталов
Андрей Шаталов
Волжская природоохранная прокуратура

Первый приём граждан в новой должности он провёл 7 сентября. Уроженец Нерехты отвечал за экологические вопросы в регионе с 2020 года.

Его предшественник — Олег Черпуков находится под арестом по обвинению в получении взяток. Следствие полагает, что Черпуков получал деньги от коммерческих организаций с тем, чтобы их не привлекали к ответственности за административные нарушения.

Исполняющим обязанности костромского природоохранного прокурора сейчас назначен заместитель Шаталова — Артём Михин. Кто займёт эту должность впоследствии — неизвестно.

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