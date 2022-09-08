Кострома, , 11:49 — REGNUM Костромской межрайонный природоохранный прокурор Андрей Шаталов получил повышение, став заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Андрей Шаталов Волжская природоохранная прокуратура

Первый приём граждан в новой должности он провёл 7 сентября. Уроженец Нерехты отвечал за экологические вопросы в регионе с 2020 года.

Его предшественник — Олег Черпуков находится под арестом по обвинению в получении взяток. Следствие полагает, что Черпуков получал деньги от коммерческих организаций с тем, чтобы их не привлекали к ответственности за административные нарушения.

Исполняющим обязанности костромского природоохранного прокурора сейчас назначен заместитель Шаталова — Артём Михин. Кто займёт эту должность впоследствии — неизвестно.

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