Канберра, , 11:49 — REGNUM Законопроект правительства Австралии о борьбе с изменением климата, предусматривающий сокращение выбросов на 43% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года, был принят Сенатом 37 голосами против 26. Об этом 8 сентября сообщил телеканал Nine News.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Законопроект также предусматривает достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Законопроект вернулся в Палату представителей, поскольку там необходимо проголосовать за поправки независимого сенатора Дэвида Покока.

Однако его судьба уже предрешена заранее. Законопроект был принят нижней палатой парламента Австралии из-за того, что там большинство принадлежит лейбористам, которые и являются его инициаторами.