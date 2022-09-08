Самара, , 11:48 — REGNUM Участники мотопробега «Донбасс — Кузбасс» прибыли в 79-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Самарскую область. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Мотопробег в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

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Патриотический пробег стартовал 4 сентября в Горловке (ДНР), он призван поддержать жителей Донбасса.

«Идея пробега — повторить маршрут знаменитого похода участников стахановского движения, которые в 1935 году в сильный мороз на лыжах преодолели расстояние в 4,4 тыс. км, чтобы передать знамя шахтеров Кузбасса своим коллегам из Донбасса», — сообщает пресс-служба.

Участники мотопробега уже побывали в Волгограде, Саратове. Из столицы Самарской области они направятся в Уфу, Магнитогорск, Курган, Омск и Новосибирск.

Отмечается, что в каждом городе они посещают памятные места и знаковые спортивные объекты.

Сообщается, что в Самаре участники мотопробега посетили площадь Славы, где возложили цветы у горельефа «Скорбящей матери-Родине». Затем колонна мотоциклистов направилась к стадиону «Солидарность Самара Арена».

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