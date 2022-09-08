Екатеринбург, 8 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Свердловской области проведена операция по задержанию подпольных производителей оружия. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Подобные мероприятия проходили в 37 регионах страны в июле и августе. Всего сотрудники ФСБ изъяли из оборота 349 единиц огнестрельного оружия, а также более 41 килограмма взрывчатки и свыше 46,8 тысячи патронов.

По результатам операции работу прекратили 35 подпольных мастерских по изготовлению оружия. К ответственности привлекли 90 человек.