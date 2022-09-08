Новосибирск, 8 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Сравнение накоплений москвичей и других россиян, очевидно не свидетельствующее в пользу последних, говорит о том, что выравнивание уровня развития регионов России всё ещё остаётся актуальной задачей российской политики. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Долгосрочные федеральные программы развития регионов (с опорой на возможности конкретных российских территорий) — одно из средств решения этой проблемы. Подобный подход способствовал бы укреплению единого экономического пространства страны — залога её территориального единства», — подчеркнул Бирюков.

Ранее сообщалось, что эксперты сравнили размер накоплений москвичей и жителей регионов России. Отмечается, что среди москвичей в полтора раза выше доля тех, кто обладают достаточной подушкой безопасности в случае потери работы.