Канберра, 8 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Путешественникам, направляющимся в Австралию, больше не нужно будет носить маски во время полета. Правило вступает в силу в ночь на 9 сентября, о чем сообщил телеканал NineNews.

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Решение, которое было одобрено с подачи главного санитарного врача Австралии, было принято после того, как на прошлой неделе Национальный кабинет министров отменил обязательные маски для внутренних рейсов.

«Масочный режим на международных рейсах в Австралию был впервые введен в январе 2021 года, чтобы снизить риск передачи COVID-19 на борту рейсов … Он был отменен по совету главного врача, поскольку он больше не соответствует нынешнему развитию ситуации», — заявил журналистам министр здравоохранения страны Марк Батлер.

«Я призываю всех, кто выезжает за границу, помнить о сохраняющемся риске заражения COVID-19 и принимать личные меры предосторожности, чтобы остановить распространение [инфекции] и оставаться в безопасности», — добавил министр.