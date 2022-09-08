Хабаровск, 8 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Хабаровске тайфун нарушил электроснабжение — в ликвидации последствий стихии задействованы специалисты муниципальных предприятий и сетевых организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Ливень

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На утро 8 сентября были отключены от света 37 многоквартирных домов, две школы и 22 частных дома. Специалисты заверили, что свет вернут до конца рабочего дня.

Ущерб от большой воды в основном получили частные дома в посёлке Горького и в районе Второго Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за разрушительных последствий тайфуна «Хиннамнор» режим ЧС межмуниципального характера регионального уровня введён в нескольких муниципалитетах.