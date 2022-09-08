Москва, , 11:47 — REGNUM Новый транспорт для школ и медицинских учреждений получит Рязанская область. Помощь в этом окажет правительство РФ, сообщил в социальных сетях врио губернатора Павел Малков.

Школьный автобус Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

До конца 2022 года регион получит 15 машин скорой помощи. Об этом стало известно 7 сентября в ходе рабочей встречи Павла Малкова с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Врио губернатора попросил выделить дополнительные средства на закупку ещё 17 автомобилей для медиков, премьер-министр поддержал эту просьбу.

«Озвучил проблему нехватки школьных автобусов. С учётом износа и открытия 12 новых маршрутов региону требуется ещё 27 новых машин. Михаил Владимирович обещал помочь с закупкой автобусов», — уточнил Павел Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече в Москве глава Рязанской области предоставил премьер-министру данные о социально-экономической ситуации в регионе.