Вашингтон, 8 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Нынешний президент США Джо Байден обошел бы бывшего главу государства Дональда Трампа на шесть процентных пунктов в случае проведения президентских выборов, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения 7 сентября The Hill.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

Как показал опубликованный 7 сентября опрос, проведенный совместно Yahoo News и YouGov, о том, что «если бы выборы 2024 года состоялись сегодня», они проголосовали бы за Байдена, заявил 48% зарегистрированных избирателей. За Трамп в такой ситуации проголосовали бы 42% избирателей.

В августе, когда проводился подобный опрос, Байден лидировал на 3%.