Тюмень, 8 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Тюменской области осуждён гражданин, который изнасиловал 12-летнюю девочку в поезде. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Psy-aletheia.ru Насилие

В ночь на 27 декабря 2021 года 31-летний Артём Ф. напал на девочку-подростка в плацкартном вагоне поезда Сургут-Екатеринбург, совершив насильственные действия сексуального характера.

Тобольский районный суд приговорил насильника к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Руководству железнодорожной организации после этого случая поручено устранить обстоятельства, которые позволили произойти насилию над ребёнком, и усилить меры безопасности в поездах, сообщает пресс-служб следственного межрегионального управления на транспорте СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в 2021 году наблюдался рост количества преступлений против половой неприкосновенности детей на 47,4%.