Москва, 8 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Инфляция в Японии остается выше целевого 2-процентного показателя уже несколько месяцев подряд, при этом экономике грозит удорожание импорта энергоресурсов и продовольствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила доцент департамента банковского дела и монетарной политики финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Банк Японии продолжает придерживаться сверхмягкой монетарной политики тогда, когда прочие регуляторы уже перешли к ее активному ужесточению, — сказал Печалова. — На первый взгляд, в этом нет ничего особенного, так как ослабление иены неоднократно использовалось монетарными властями для компенсирования хронической дефляции. Однако сейчас ситуация несколько иная: инфляция в Японии остается выше целевого 2-процентного показателя уже несколько месяцев подряд, при этом экономике грозит удорожание импорта энергоресурсов и продовольствия».

Поэтому, как полагает Печалова, чрезмерное ослабление национальной валюты в условиях отсутствия восстановительного роста после пандемии может повлечь дальнейший спад потребления из-за обесценения накоплений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост процентных ставок в США серьезно вредит развивающимся экономикам.