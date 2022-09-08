Ярославль, , 11:55 — REGNUM Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова получит 7 миллионов рублей на реализацию программы по поддержке стартапов в сфере информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

ЯрГУ им. Демидова © ИА REGNUM

Ярославский госуниверситет прошёл конкурсный отбор в рамках программы по предоставлению грантов на запуск акселерационной программы студенческого предпринимательства. Она рассчитана на студенческую молодёжь, которая будет решать конкретные задачи компаний, холдингов, предприятий в сфере информационных технологий по направлениям «искусственный интеллект», «технологии виртуальной и дополненной реальностей», «технологии «интернета вещей», «технологии машинного обучения и когнитивные технологии».

«Это программа интенсивного развития стартапов, в которой студенческие команды на протяжении трёх месяцев будут работать над проектами. Нашу программу «Цифра» мы будем проводить в Верхне-Волжском макрорегионе — Вологодской, Костромской, Ивановской и Ярославской областях при поддержке более 20 партнеров», — рассказал и. о. начальника Центра трансфера технологий ЯрГУ Евгений Жданов.

Всего вуз рассчитывает привлечь до тысячи человек, в том числе и из других университетов. Затем в результате отбора около 400 человек будут сформированы в 70 команд. Результаты своих разработок студенты смогут продать либо самостоятельно, либо через специальные фонды.