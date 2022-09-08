Ярославский вуз получит семь миллионов рублей на поддержку стартапов
Ярославль, 8 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова получит 7 миллионов рублей на реализацию программы по поддержке стартапов в сфере информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Ярославский госуниверситет прошёл конкурсный отбор в рамках программы по предоставлению грантов на запуск акселерационной программы студенческого предпринимательства. Она рассчитана на студенческую молодёжь, которая будет решать конкретные задачи компаний, холдингов, предприятий в сфере информационных технологий по направлениям «искусственный интеллект», «технологии виртуальной и дополненной реальностей», «технологии «интернета вещей», «технологии машинного обучения и когнитивные технологии».
Всего вуз рассчитывает привлечь до тысячи человек, в том числе и из других университетов. Затем в результате отбора около 400 человек будут сформированы в 70 команд. Результаты своих разработок студенты смогут продать либо самостоятельно, либо через специальные фонды.
Справка: Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» при поддержке Минобрнауки России. Среди победителей и Череповецкий госуниверситет — член консорциума университетов «Верхняя Волга — территория инноваций», созданного под эгидой ЯрГУ в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Отбор успешно прошли 83 программы, предложенные вузами из 46 регионов России