Пекин, 8 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Всё более жёсткие санкции против России, которые продолжает вводить Вашингтон, превращают США в асоциальное государство. Такое мнение высказали авторы материала , опубликованного в китайской газете Global Times.

Цитата из к/ф «Изгой» реж Роберт Земекис. 2000. США Изгой

Журналисты отмечают, что антироссийские санкции противоречат интересам большей части мирового сообщества, которое рассчитывает на взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией.

«Жёсткие санкции не смогут ввергнуть в изоляцию ведущую державу и отрезать ей доступ к глобальному рынку, а лишь сделают США ещё более асоциальными», — отмечается в статье.

По словам авторов публикации, сегодня «некоторые представители общественного мнения США и Запада смотрят на мир сквозь испорченные очки». Как только они видят сотрудничество между Китаем и Россией, они рефлекторно и немедленно начинают беспокоиться о «провале санкций», а затем обвиняют Китай в саботаже «глобальных усилий Вашингтона».

«Необходимо подчеркнуть, что США и страны Запада не имеют ни компетенции, ни права препятствовать нормальному сотрудничеству других стран с Россией. Поскольку силовая политика по-прежнему является реальностью международной политики, США и западные страны действительно создали определенный «сдерживающий эффект», но это не работает для стран, которые настаивают на независимой дипломатии», — указали журналисты.

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Также отмечается, что на самом деле большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не разорвали торгово-экономические связи с Москвой. При этом то же самое наблюдается и во всем остальном мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индийский журналист Уллех Н. П. заявил, что Соединённые Штаты не вправе диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией.